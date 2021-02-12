Астрологи подобрали духи для знаков зодиака

Знак зодиака влияет на предпочтения в ароматах духов. Так считают астрологи, сообщил Пятый канал.

Дата рождения и принадлежность к определенной стихии влияют на формирование особого вкуса у каждого человека. Психологическое состояние, характер, сексуальность и желание ее подчеркнуть также отражаются на выборе парфюма.

Одни представители зодиакального круга хотят окружить себя запахами природы и свежестью моря, другие же «согреваются» восточными и пряными нотами. Одни с помощью любимых духов подчеркивает свою индивидуальность, а некоторые любят насыщенным ароматом обращать на себя внимание окружающих.

Для Козерогов, Тельцов и Дев предпочтительны древесные оттенки парфюма. Ракам, Водолеям и Львам нравятся вкусные ароматы, которые напоминают еду или напитки. Весам и Близнецам подходят восточные ароматы.

Водолеи и Девы чувствуют себя комфортно с духами с цветочным шлейфом. Козероги, Львы и Стрельцы благосклонны к ароматам экзотических фруктов. Девы, Тельцы и Весы также без ума от запаха ванили. Рыбы, Скорпионы и Львы не устоят перед ароматом с нотками трав и полевых цветов.

Морские ароматы приходятся по душе Девам и Водолеям. А Рыбы, Тельцы и Скорпионы считают важным чувствовать в парфюме нотки пудры. Овны и Стрельцы в основном покупают ягодный парфюм, передала «Вечерняя Москва».