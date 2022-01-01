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    01 января 2022, 15:49

    Астрологи дали совет, чему посвятить 2022 год

    Астрологи Гинзбург и Любимова рассказали, чему посвятить 2022 год

    Михаил Закурдаев

    Астрологи Элеонора Гинзбург и Лилия Любимова дали совет РИА «Новости», какие цели лучше перед собой ставить в Новом году. По их мнению, он будет полезен для карьеры и прочих личных достижений.

    Астрологи дали совет, чему посвятить 2022 год

    «Тигр — год активный, год, связанный в первую очередь с развитием личного бренда — с собственными достижениями и так далее. Это год для индивидуалистов, у кого первоочередная задача — сделать карьеру, поменять работу, получить выше должность, открыть собственное дело», — рассказала Любимова.

    В этом плане год будет удачен для Рыб, Раков и Скорпионов, а намного сложнее окажется Девам, Стрельцам и Близнецам.

    «В этот год у нас будет очень хорошая ситуация в знаке Козерога — там будет много планет и белая Луна, которая показывает все самое светлое», — добавила Гинзбург.

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