Астрологи дали совет, чему посвятить 2022 год

Астрологи Элеонора Гинзбург и Лилия Любимова дали совет РИА «Новости», какие цели лучше перед собой ставить в Новом году. По их мнению, он будет полезен для карьеры и прочих личных достижений.

«Тигр — год активный, год, связанный в первую очередь с развитием личного бренда — с собственными достижениями и так далее. Это год для индивидуалистов, у кого первоочередная задача — сделать карьеру, поменять работу, получить выше должность, открыть собственное дело», — рассказала Любимова.

В этом плане год будет удачен для Рыб, Раков и Скорпионов, а намного сложнее окажется Девам, Стрельцам и Близнецам.

«В этот год у нас будет очень хорошая ситуация в знаке Козерога — там будет много планет и белая Луна, которая показывает все самое светлое», — добавила Гинзбург.

Известный ведический астролог и Васту эксперт Светлана Кройцер рассказала ранее, в каком месте в доме или квартире следует ставить елку, а также как ее лучше наряжать. Она отметила, что неблагоприятно размещать новогоднюю елку на юго-западе.