Астролог Зараев рассказал, как лунное затмение 16 мая повлияет на мировую политику

Астролог Александр Зараев рассказал, что 16 мая люди смогут наблюдать не только полнолуние, но и лунное затмение. О том, как эти два события скажутся на мировой политике, написал Life.

По словам эксперта, лунное затмение по сравнению с солнечным менее вредное. Оно позволяет людям избавиться от изживших себя отношений и негативных ситуаций. Что касается политической сферы, то здесь, по словам астролога, напряжение начнет понемногу снижаться.

«Если говорить здесь про политические события, эта напряженная атмосфера, которую мы видим (это и „переворот“ на Шри-Ланке, военные противостояния), тоже будет снижаться. Уже к 20–22 мая Земля попадает в гармоничную зону, многие проблемы и конфликты будут пересмотрены. Можно сказать, что процесс пошел, и то, что хотели отправить 40 миллиардов долларов Украине, притормозили. Это также и дальше методом дипломатических отношений будет решаться, без конфликтов», — сказал Зараев.

Он также добавил, что в конце мая — начале июня многие нерешаемые проблемы будут находить альтернативное решение, в том числе в политической сфере и в конфликте на Украине.