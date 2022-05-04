Астролог Зараев рассказал, чего не стоит делать в период метеорного потока эта-Аквариды

В ночь на 5 мая произойдет пик метеорного потока Майских Акварид. Астролог Александр Зараев рассказал, как это природное явление скажется на жизни людей и каких действий стоит избегать в этот период. Об этом сообщил LIFE.

Метеорный поток эта-Аквариды пройдет в зоне Скорпиона. Наблюдать его можно будет сегодня, в ночь на 5 мая. Эксперт пояснил, что из-за метеорного потока может произойти разлад в партнерских отношениях. Кроме того, это явление способно нарушить планы.

Зараев пояснил, что до 9 мая лучше воздержаться от рискованных поступков. Кроме того, во время вождения стоит внимательнее следить за дорогой. По словам специалиста, необходимо отстраниться от негативных ожиданий. Он рассказал, что после 14 мая обязательно начнутся перемены.

Утром 5 мая стоит ожидать нестабильного психоэмоционального состояния, а также наплыва полусумасшедших идей. Лучше всего сдерживать себя от их реализации. Астролог предупредил, что стоит воздержаться от выяснения отношений, а также отложить путешествия до лучшего времени.