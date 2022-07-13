Астролог Володина рассказала, как вести себя скромным людям в Суперлуние

Сегодня, 13 июля, состоится Суперлуние. Астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала, как стоит вести себя в такой день. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Во время суперлуния Луна максимально близко приближается к Земле. Как правило, в такой период у людей возникают дополнительные эмоции, однако сегодняшний раз будет исключением.

Астролог пояснила, что людям, которые отличаются скромным характером, необходимо постараться проявить себя в этот день. Можно отправиться на собеседование, выступить на публике или продекламировать свой товар. А вот слишком ярким людям, напротив, стоит сдерживать себя в Суперлуние.

«Если вы человек скромный, которому сложно дается рассказ о себе, то это хорошее время для того, чтобы показать, чего ты стоишь, сходить на собеседование. Если вы человек, который от рождения склонен притягивать к себе и так слишком много внимания, то, наоборот, следует себя контролировать», — пояснила специалист.