Интересное 12 января 2024, 12:46 Астролог Влад Росс: в Старый Новый год не стоит начинать новое дело

Читать 360tv в

В Старый Новый год ни в коем случае не стоит начинать новое дело, поскольку неудача будет вас преследовать. Все дело в Черной Луне, которая оказывает негативное воздействие. Об этом изданию 7 Дней сообщил астролог Влад Росс.

В этот день хорошо избавляться от старых вещей, можно также затеять уборку, выбросить мусор или разобрать шкафы с одеждой.

Реклама

Наступивший год связан с цифрой восемь, а это значит, что в последующие 12 месяцев можно полностью изменить свою жизнь, добавил Росс.