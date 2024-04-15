Интересное 15 апреля 2024, 11:55 Астролог Вильнер посоветовала делать в апреле маникюр в красных оттенках

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Для того, чтобы включить энергии планет, приносящих удачу в апреле, можно использовать в маникюре и одежде красные, алые, оранжевые и насыщенно желтые цвета. Об этом «Москве 24» рассказала астролог Валентина Вильнер.

В мае благоприятными цветами будут зеленый и коричневый. Для маникюра можно выбирать травяной, салатовый оливковый, болотно-зеленый или мятный оттенки.

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Хорошими днями для маникюра в апреле станут 15, 16, 17, 19 и 27 числа, а вот 24, 25 и 26 апреля — не самые удачные даты для процедуры, добавила астролог.