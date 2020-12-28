Астролог Василиса Володина предложила встретить Новый год в костюме зебры

Сатурн любит строгость, дисциплину, ограничения и серьезность. Поэтому при выборе правильного наряда для новогодней вечеринки следует придерживаться совета: «Темное, строгое, деловое в одежде». Идеальный̆ вариант — строго с виду, но при этом удобно.

В новом году приветствуется смесь черного и белого или черного и прозрачного. При этом платье не должно быть «колюще-режущим орудием пытки». Также важно подобрать наряд, который потом можно будет надевать в повседневной жизни, отметило информационное агентство «Невские новости».

«Короче, отправляйтесь искать костюм зебры», — написала Володина.

Астролог напомнила, что выбор платья для новогодней ночи — это только способ сконцентрироваться на самом главном, то есть на важной идее наступающего года. А цвет блузки, испачканной майонезом под бой курантов, ничего не изменит. «Правильный» наряд не повернет реки вспять, пояснила Володина. Главное, выглядеть уместно, чувствовать себя уверенно и нравиться себе. Поэтому тема платья на Новый год «не стоит выеденного яйца и раздута при этом до космических размеров».