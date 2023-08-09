Интересное 09 августа 2023, 10:44 Астролог Турунцева: морская галька в южной части дома будет препятствовать утечке денег жильцов

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Морскую гальку и камни из реки лучше располагать в южной и в западной зонах квартиры. В таком случае этот предмет интерьера будет препятствовать утечке денег жильцов, сообщила астролог Анастасия Турунцева в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, камни с реки должны быть большого размера и круглой формы, при желании их можно разукрасить. Перед тем, как поместить природные материалы на полку, их следует тщательно промыть под водой.

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Турунцева отметила, что морская галька и камни будут препятствовать оттоку энергии и денег в том случае, если в южной и западной зонах дома нет балкона.