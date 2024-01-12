12 января 2024, 11:24
Астролог Такаутдинова рассказала, что Близнецы и Весы больше других знаков боятся одиночества
Не все знаки Зодиака одинаково переносят одиночество, три из них больше остальных мучаются от этого. Об этом «Москве 24» рассказала астролог Олеся Такаутдинова.
Среди них Близнецы, которые славятся своей любовью к обществу и общению. Поэтому им крайне сложно переносить периоды одиночества. По аналогии с ними страдают и Весы. Они также не могут жить без общения.
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Наконец, без коммуникации и друзей чахнут от скуки и Водолеи.
Астрология
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