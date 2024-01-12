Интересное 12 января 2024, 11:24 Астролог Такаутдинова рассказала, что Близнецы и Весы больше других знаков боятся одиночества

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Не все знаки Зодиака одинаково переносят одиночество, три из них больше остальных мучаются от этого. Об этом «Москве 24» рассказала астролог Олеся Такаутдинова.

Среди них Близнецы, которые славятся своей любовью к обществу и общению. Поэтому им крайне сложно переносить периоды одиночества. По аналогии с ними страдают и Весы. Они также не могут жить без общения.

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Наконец, без коммуникации и друзей чахнут от скуки и Водолеи.

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