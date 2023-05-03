Интересное 03 мая 2023, 12:10 Астролог Стрельцова: пораженная Луна в гороскопе является причиной проблем с замужеством

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Пораженная Луна в гороскопе мешает вступлению в брак, из-за чего человек не может выстроить любовные отношения и реализоваться в них. Об этом сообщила астролог Татьяна Стрельцова в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, Луна отвечает за восприятие мира и ощущения безопасности, при ее поражении в гороскопе могут возникнуть трудности с браком. Такой человек будет впадать либо в созависимую любовь, либо всеми силами попытается избежать любых отношений.

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Кроме того, вступление в брак могут затруднить невыполненные кармические задачи и негорящее Солнце в гороскопе.