Интересное 31 января 2024, 10:51 Астролог Сохолтуева: мужчины-Овны влюбляют женщину своим внешним видом, а Тельцы — финансовым благополучием

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Астролог Ольга Сохолтуева в беседе с изданием «Москва 24» рассказала, что мужчины разных знаков Зодиака завоевывают женщин по-своему. Например, Овен будет демонстрировать красивое тело, а влюбленный Телец покажет финансовое благополучие.

Близнецы попробуют сблизиться с женщиной благодаря походам и встречам с друзьями, а Раки будут стараться устраивать свидания в уютной домашней обстановке. Лев готов водить свою избранницу на различные мюзиклы и концерты, а вот мужчины-Девы из-за своей практичности широких жестов проявлять не будут.

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Весы — это мастера манипуляций и красивых жестов. Для того, чтобы завоевать женщину, они готовы на любые ухищрения. Мужчины-Скорпионы могут сразу же предложить сексуальные отношения, а Стрельцы позовут возлюбленную в путешествие.

Козероги покажут свою надежность и ответственность, Водолеи поведут подругу на вечеринку, а Рыбы подкупят женщину своей открытостью, добавила эксперт.