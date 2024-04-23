Интересное 23 апреля 2024, 13:06 Астролог Шевченко: Тельцам, Девам и Стрельцам карьерный рост обеспечит бело-желтый цвет в одежде

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Для успешного прохождения собеседования Овнам следует выбрать одежду в черных тонах. А вот Тельцам, Девам и Стрельцам карьерный рост, напротив, обеспечит бело-желтый цвет. Об этом «Москве 24» рассказала астролог Наталья Шевченко.

Близнецы хорошо проявят себя в одежде сине-зеленого цвета, а Ракам стоит подобрать наряд в красных оттенках. Львы и Козероги создадут приятное впечатление, если наденут наряд в бежевом и приглушенно зеленом цвете, а Весы смогут произвести приятное впечатление благодаря использованию синего, голубого и серебряного цветов.

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Скорпионов в глазах работодателя возвысят золотые украшения, Водолеи могут смело идти на собеседование в одежде темно-красного цвета, а Рыбам будет на руку фиолетовый цвет, добавила Шевченко.