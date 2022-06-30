Астролог Шебанова рассказала, какая еда подходит каждому знаку зодиака

Астролог Анна Шебанова заявила, что выбор продуктов и тип питания для каждого знака зодиака уходят корнями в древнейшее знание астрологии. О том, какие принципы диеты характерны для каждого из них, написала Pravda.Ru.

Для Овнов, по словам специалиста, характерна еда с большим количеством трав и специй. При этом им следует избегать слишком много красного вина, сыра, молочных продуктов и сахара. Тельцам, как представителям земного знака, подойдут фрукты и овощи, ягоды.

«Они любят ароматные блюда, а полезно им использовать гвоздику, корицу и смешанные специи. Тельцам полезно пить хорошее вино, но не злоупотреблять», — сказала астролог.

Близнецы, в отличие от Тельцов, в большинстве своем не склонны к полноте, поэтому легко могут есть большие порции. Однако им следует избегать печенья и вредных сладостей.

Ракам подойдет пища, сдержащая воду, то есть сельдерей, салат, огурцы, дыня, суши и салат.

«Домашняя еда, включая пироги и макаронные изделия, удовлетворяет их эмоциональные наклонности», — отметила астролог.

Лучшей диетой для Львов станет средиземноморская, поскольку у них часто встречаются болезни сердца и позвоночника. Девам подойдут продукты, которые растут под землей: картофель, морковь, сельдерей и фенхель. Весам будет полезно включить в свой ежедневный рацион мягкие фрукты: вишню, груши, персики и клубнику.

Скорпионы могут есть практически все, поскольку обладают хорошим пищеварением. Стрельцам, по словам астролога, также следует отказаться от всевозможных диет.

Козерогу необходимы продукты, богатые кальцием, такие как сыр, йогурт и шпинат, поскольку у них часто возникают проблемы с костями и зубами. А Водолеям рекомендуется обратить внимание на помидоры, грибы, белую рыбу, куриные грудки.

В рационе у Рыб должна присутствовать рыба, морепродукты со сливочными соусами и добавки рыбьего жира, заключила Шебанова.