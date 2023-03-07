Интересное 07 марта 2023, 11:38 Астролог Савельева рассказала, какие опасности таит в себе весенний ретроградный Меркурий

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Ближайший период ретроградного движения Меркурия, при котором планета поменяет направление своего движения, ожидается с 21 апреля по 15 мая. О том, что ждет россиян в этот период, рассказала астролог Анна Савельева в беседе сTeleprogramma.pro.

По словам эксперта, в весенний ретро-Меркурий человек, который, например, решил похудеть и начал тренироваться заранее, может добиться отличных результатов в самые короткие сроки. Этот период хорошо подходит для того, чтобы завершить начатое, доделать дела.

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Астролог посоветовала не приступать к реализации новых идей в этот период — большинство из них будут обречены на провал. Также в ретроградный Меркурий не стоит покупать машину из-за большой вероятности ее поломки в будущем.

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