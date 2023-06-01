Интересное 01 июня 2023, 14:36 Астролог Сафронова: ванна со свечами поможет снять напряжение до и после полнолуния 4 июня

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За три дня до и три дня после полнолуния, которое произойдет 4 июня, люди могут столкнуться с эмоциональным напряжением. Снять его поможет прием ванны со свечами, сообщила звездный бизнес-астролог Алина Сафронова в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, в этот день Солнце будет находиться в конфликте с Луной, из-за чего люди могут быть капризными, конфликтными и чувствительными. Справиться с негативными эмоциями можно благодаря медитациям и прогулкам в тишине.

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Астролог также посоветовала отложить все плановые операции в этот период.