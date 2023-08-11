Интересное 11 августа 2023, 10:42 Астролог Садовская назвала Скорпионов, Раков и Овнов самыми страстными знаками зодиака

Читать 360tv в

В тройку самых страстных знака зодиакального круга входят Скорпионы, Раки и Овны. Об этом рассказала астролог Анна Садовская в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, Скорпион очаровывает окружающих людей энергией, природным магнетизмом и умением идти на риски. Раки способны подмечать все желания своего партнера и осуществлять их в жизнь.

Реклама

Также своего партнера очень тонко чувствуют Овны, представители этого знака любят брать инициативу в свои руки, добавила Садовская.