Интересное 26 марта 2024, 11:46 Астролог Рудая предостерегла от необдуманных решений в период весеннего коридора затмений

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Весенний коридор начался с лунного затмения 25 марта и завершится солнечным — 8 апреля. Чего опасаться в этот период и как себя вести, «Москве 24» рассказала астролог Оксана Рудая.

По ее словам, решения, принятые в этот период, серьезно отразятся на будущем человека. Поэтому нужно тщательно обдумывать каждый свой шаг, чтобы потом не страдать из-за последствий. Стоит отставить в стороне все конфликты и выяснение отношений. Также лучше отложить на конец апреля все мысли о расставаниях и прерывании связей.

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«Рекомендую остерегаться в этот период необдуманных горячих решений и поступков. Их значимость в плане влияния на нашу судьбу будет кратно выше, чем в остальное время», — подчеркнула астролог.

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