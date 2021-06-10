Астролог рассказал, чего ждать от солнечного затмения

10 июня жители России могут наблюдать солнечное затмение. Астролог Светлана Драган рассказала для сайта «Москва 24», какие опасности таит в себе это природное явление.

Во-первых, по словам астролога, в этот день могут произойти ситуации, которые, на первый взгляд, принесут новый опыт. Но слишком сильно полагаться на них не стоит.

«Здесь важно не обмануться, не купиться на какую-то ложную информацию, не сделать ложных шагов», — заявила Драган.

Работа в этот день может быть непродуктивной, а в отношении с близкими могут возникнуть конфликты. Астролог посоветовала переждать и не принимать поспешных решений.

«Все попытки выяснить отношения будут слишком эмоциональны, не совсем объективны. Эта необъективность друг к другу может надолго затянуть конфликт, а то и вообще разлучить людей. Поэтому не стоит сейчас воспринимать все, что будет происходить, как реальность. Это испорченное радио», — сказала она.

А все новые дела стоит отложить до более благоприятных времен. В день солнечного затмения лучше просто наблюдать за происходящим и не ввязываться в авантюры, написало «Утро.ру».