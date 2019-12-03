  • Астролог рассказал, как заставить сбыться желание, загаданное в новогоднюю ночь

    03 декабря 2019, 18:08

    Ирина Нагайникова

    Астролог Олег Персидский рассказал, чего ждать от года Крысы, и как правильно вступить в него, чтобы загаданные желания сбылись. Об этом сообщил сайт «Мир 24».

    Олег Персидский рассказал, что важно соблюдать определенные правила, загадывая желание.

    «Конечно, все мы ежегодно загадываем желания под бой курантов. Напомню, что это нужно делать правильно, то есть „желать“ в настоящем времени и произносить желание с благодарностью, представляя свои эмоции в тот момент, когда оно сбудется. Необходимо наделить желание положительной энергией. Помнить о том, что нельзя употреблять частицу „не“ и четко продумать, как желание будет звучать», — рассказал эксперт.

    Также астролог рассказал, как правильно вступить в новый год, чтобы претворить в жизнь желания. Во-первых, нужно избавиться от старых вещей, убраться, проветрить дом. Во-вторых, нужно поблагодарить мир за все, что он уже дал.

    «Этот ритуал хорошо известен. В дни подготовки и, как минимум, следующие 12 суток после наступления Нового года надо благодарить мир за то, что вы имеете. В первые 12 дней надо мобилизовать все силы, чтобы расположить к себе Крысу и заполучить ее поддержку. Как вы проведете определенный по счету день, так и пройдет месяц, ему соответствующий», — объяснил Персидский.

    Также астролог посоветовал свернуть бумажку с желанием в трубочку и спрятать в елочном шарике.

    «Повесьте его повыше и каждый день, проходя мимо, представляйте, что желание исполняется. Делайте это на протяжении семи дней, а потом уберите игрушку в укромное место», — рассказал эксперт.

    Если же желаний больше одного, есть выход и на этот случай.

    «Возьмите 12 листочков и на каждом напишите желания. Если 12 штук не наберется, то можете особенно сокровенные написать дважды или трижды. Это можно сделать заранее — 31 декабря днем. Все листочки с желаниями положите под свою подушку. Они должны пролежать там 12 суток», — уточнил астролог.

    Если же желание связано с обретением любви, на елку следует повесить позолоченное сердце. Также стоит поставить рядом с изголовьем кровати вазочку с любимыми сладостями и произнести несколько раз: «Вся сласть у меня!»

    Привлечь в грядущем году удачу тоже можно определенным ритуалом.

    «Купите конверт, положите в него одну любую купюру, напишите на конверте свой домашний адрес и отнесите на почту. Ждите письмо, а как получите, положите купюру в кошелек в качестве талисмана и не тратьте ее», — рассказал Персидский.

    Материальный достаток помогут привлечь три зеленые свечи, зажженные 30 или 31 декабря.

    «Нужно уединиться в комнате с тусклым светом и зажечь эти свечи. Прогоните все негативные мысли и представьте себя счастливым и полностью обеспеченным материально. Так просидите около 10 минут», — посоветовал астролог.

    Кроме того, Олег Персидский отметил, что год Крысы — это время новых начинаний. Перемены и новые проекты будут к лучшему, но неосмотрительность может привести и к провалу.