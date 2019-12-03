Астролог рассказал, как заставить сбыться желание, загаданное в новогоднюю ночь

Олег Персидский рассказал, что важно соблюдать определенные правила, загадывая желание.

«Конечно, все мы ежегодно загадываем желания под бой курантов. Напомню, что это нужно делать правильно, то есть „желать“ в настоящем времени и произносить желание с благодарностью, представляя свои эмоции в тот момент, когда оно сбудется. Необходимо наделить желание положительной энергией. Помнить о том, что нельзя употреблять частицу „не“ и четко продумать, как желание будет звучать», — рассказал эксперт.

Также астролог рассказал, как правильно вступить в новый год, чтобы претворить в жизнь желания. Во-первых, нужно избавиться от старых вещей, убраться, проветрить дом. Во-вторых, нужно поблагодарить мир за все, что он уже дал.

«Этот ритуал хорошо известен. В дни подготовки и, как минимум, следующие 12 суток после наступления Нового года надо благодарить мир за то, что вы имеете. В первые 12 дней надо мобилизовать все силы, чтобы расположить к себе Крысу и заполучить ее поддержку. Как вы проведете определенный по счету день, так и пройдет месяц, ему соответствующий», — объяснил Персидский.

Также астролог посоветовал свернуть бумажку с желанием в трубочку и спрятать в елочном шарике.

«Повесьте его повыше и каждый день, проходя мимо, представляйте, что желание исполняется. Делайте это на протяжении семи дней, а потом уберите игрушку в укромное место», — рассказал эксперт.

Если же желаний больше одного, есть выход и на этот случай.

«Возьмите 12 листочков и на каждом напишите желания. Если 12 штук не наберется, то можете особенно сокровенные написать дважды или трижды. Это можно сделать заранее — 31 декабря днем. Все листочки с желаниями положите под свою подушку. Они должны пролежать там 12 суток», — уточнил астролог.

Если же желание связано с обретением любви, на елку следует повесить позолоченное сердце. Также стоит поставить рядом с изголовьем кровати вазочку с любимыми сладостями и произнести несколько раз: «Вся сласть у меня!»

Привлечь в грядущем году удачу тоже можно определенным ритуалом.

«Купите конверт, положите в него одну любую купюру, напишите на конверте свой домашний адрес и отнесите на почту. Ждите письмо, а как получите, положите купюру в кошелек в качестве талисмана и не тратьте ее», — рассказал Персидский.

Материальный достаток помогут привлечь три зеленые свечи, зажженные 30 или 31 декабря.

«Нужно уединиться в комнате с тусклым светом и зажечь эти свечи. Прогоните все негативные мысли и представьте себя счастливым и полностью обеспеченным материально. Так просидите около 10 минут», — посоветовал астролог.

Кроме того, Олег Персидский отметил, что год Крысы — это время новых начинаний. Перемены и новые проекты будут к лучшему, но неосмотрительность может привести и к провалу.