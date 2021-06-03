Астролог рассказал, как выбрать платье для свадьбы по знаку зодиака

Выбор свадебного платья — волнующий и ответственный момент в подготовке торжества. Что, если невесте хочется, чтобы платье не только шло ей внешне, но и соответствовало ее внутренним качествам? Астролог рассказал «Экспресс газете», как выбрать платье по знаку зодиака.

Сдержанным и практичным козерогам вряд ли понравятся пышные юбки и кружева. Им лучше смотреть в сторону строгих классических платьев. А чтобы польстить самолюбию этого знака, можно сделать выбор в пользу платья на заказ, которое сошьют именно для вас в единственном экземпляре.

Эксцентричным и любящим все необычное водолеям стоит присмотреться к винтажным платьям. К тому же, водолеи часто беспокоятся о состоянии окружающей среды — а значит, платье, которое используется только один раз в жизни, вряд ли придется им по вкусу (и, конечно, никакой синтетики).

Рыбы — нежные и тонкие натуры, и для них идеально подойдут легкие изящные платья из струящейся ткани, с кружевами или прозрачными вставками.

Овны — яркие личности и экспериментаторы. Невесте-овну наверняка захочется удивить гостей торжества. Чтобы точно запомниться, можно рассмотреть в качестве наряда на свадьбу элегантный белый брючный костюм.

Девушки-тельцы как правило очень женственны и обожают красивые вещи. Им подойдет платье, подчеркивающее их натуру — например, с открытыми плечами или спиной и, конечно, с длинной летящей юбкой.

Близнецам свойственно долго сомневаться в выборе из-за двойственности их натуры, считает астролог. Если определиться будет трудно, можно выбрать платье-трансформер, например, с отстегивающейся пышной юбкой, а уже в день свадьбы решить, какой вам хочется быть сегодня.

Раки обычно консервативны и экспериментам предпочитают классику. Им рекомендуют присмотреться к платьям с декольте или к корсетам.

Львы — лидеры, они любят быть в центре внимания. Поэтому невесте-львице не стоит скромничать: астролог советует выбирать наряды с длинным шлейфом или пышной фатой.

Невесте-деве подойдет изящное платье с вышивкой или кружевом, которое удовлетворит ее изысканный вкус.

Девушки-весы также обычно тяготеют к женственности и утонченности. Им подойдут нежные платья с цветочными принтами и кружевом, также можно обратить внимание на вуали.

Скорпионы обычно — страстные и чувственные натуры, им можно выбирать платья, которые подчеркнут эти качества. Не стоит бояться экстравагантности и нестандартных решений.

Девушки-стрельцы — веселые и активные. Свадебное платье для невесты-стрельца должно быть таким, чтобы оно не сковывало движение и не мешало, если захочется потанцевать на свадьбе с гостями.