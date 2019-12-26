26 декабря 2019, 19:24
Астролог рассказал, как движение планет отразится на стихийных явлениях и курсах валют
Глава Школы научной астрологии Сергей Безбородный рассказал, чего ожидать от последнего солнечного затмения 2019 года. Об этом сообщил сайт Life.ru.
Астролог назвал затмение 26 декабря «преддверием гораздо более тяжелой истории». По его словам, с 10 по 13 января на фоне перигея Луны и соединения Сатурна и Плутона состоится лунное затмение.
Это приведет в повышению геофизической активности планеты. Поэтому пик глобальных изменений придется на период после новогодних праздников.
«Может быть, произойдут извержения крупных вулканов, может быть, землетрясение и гораздо более серьезные последствия по Брекситу, касающиеся и котировок мировых цен на нефть и курсов валют, ожидается рекордное падение в истории курса фунта стерлингов, резкий скачок евро ожидается. Сегодняшний день это как ворота в это все», — рассказал Безбородный.