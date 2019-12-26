Астролог рассказал, как движение планет отразится на стихийных явлениях и курсах валют

Астролог назвал затмение 26 декабря «преддверием гораздо более тяжелой истории». По его словам, с 10 по 13 января на фоне перигея Луны и соединения Сатурна и Плутона состоится лунное затмение.

Это приведет в повышению геофизической активности планеты. Поэтому пик глобальных изменений придется на период после новогодних праздников.

«Может быть, произойдут извержения крупных вулканов, может быть, землетрясение и гораздо более серьезные последствия по Брекситу, касающиеся и котировок мировых цен на нефть и курсов валют, ожидается рекордное падение в истории курса фунта стерлингов, резкий скачок евро ожидается. Сегодняшний день это как ворота в это все», — рассказал Безбородный.