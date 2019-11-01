Астролог рассказал, что ожидает нас в ноябре

Дмитрий Камышов посоветовал овнам мягче решать семейные вопросы и дарить близким теплые эмоции, поскольку в этом месяце высока вероятность размолвок с партнером и членами семьи. Вторая половина ноября поможет принести благоприятные результаты в спорте, соревнованиях и в бизнес-конкуренции. Поэтому астролог посоветовал овнам использовать свой напор, активность и пробивную силу с умом для достижения успеха.

У тельцов ноябрь будет связан с рабочими вопросами, бизнесом и прибылью. Могут обнаружиться недоработки или старые дела. Дмитрий Камышов порекомендовал принимать важные решения на холодную голову, тщательно взвесив все «за» и «против». По его словам, в ноябре тельцам нужно проявить всю свою твердость и настойчивость, чтобы воплотить задумки в жизнь.

Первая неделя ноября у близнецов будет достаточно напряженной. Поэтому знаку необходимо заняться своим эмоциональным состоянием и иммунитетом.

«В первой половине месяца постарайтесь максимально зачистить хвосты, избавиться от висящих дел. После 10 числа, наконец-то, меняется положение, создававшее препятствия и сложности в личной жизни. Новое же положение, наоборот, будет способствовать развитию отношений и позволит расцветить эту сферу жизни новыми красками. Также оно благоприятно для работы и карьеры, бизнес-проектов и партнерских отношений», — сказал астролог.

Раков ожидает продуктивный ноябрь с точки зрения финансов. Однако до 10 числа Дмитрий Камышев посоветовал избегать рискованных решений и мероприятий. Чтобы добиться успеха в этом месяце ракам необходимо четко поставить цель, ясно понять как достичь ее и приложить усилия для ее реализации. Личная жизнь в ноябре может улучшиться, однако не исключено, что эти улучшения произойдут после кризиса.

Позитивные результаты во всех сферах жизни ожидают львов. Ноябрь подходит для восстановления старых контактов, в первую очередь, деловых.

«Текущее положение планет повысит не только Ваши трудоспособность и энергичность, но и уверенность в своих силах, и способность добиваться поставленных задач. Хороших результатов можно добиться и в спорте, в том числе, в боевых искусствах. Поэтому свою спортивную планку в этом месяце стоит понять повыше», — рассказал Дмитрий Камышов.

У дев ноябрь будет богат на интересные мысли и идеи. Стоит уделить внимание семье, поскольку отношения могут складываться напряженно. Астролог посоветовал использовать навыки дипломатии и все будет в порядке. Хороших результатов можно добиться в спорте и творческих проектах.

Весам ноябрь подойдет для того, чтобы всерьез заняться целеполаганием: прописать цели на месяц, год и на более долгий срок. В этом месяце будет повышенная как физическая, так и умственная активность. Весам посоветовали избегать споров с родственниками и не поддаваться на провокации. Для финансовой стороны ноябрь благоприятен.

Все дела скорпионам лучше сделать до 10 ноября, поскольку после будет очень трудно себя заставить работать.

«Месяц замечательно подходит для финансового планирования, освоения и внедрения принципов финансовой грамотности. Старайтесь периодически уединяться, чтобы побыть со своими мыслями, проанализировать их, успокоиться и прийти в состояние равновесия», — отметил Дмитрий Камышов.

Стрельцы в ноябре вступят в новый жизненный этап. Он позволит принимать более разумные решения в нужный момент времени, улучшит способности в обучении, а также повысит энтузиазм, оптимизм и общий уровень энергии. Астролог посоветовал быть внимательными при заполнении документов и при взаимодействии с деловыми партнерами, поскольку стрельцы рискуют быть обманутыми.

Для козерогов ноябрь благоприятен, чтобы взять под контроль расходы и доходы и расходы. Высока вероятность получения подарков, дополнительного заработка в виде денег или другой выгоды.

«Возможен также успех в инвестициях. Дома, в семье есть вероятность некоторых трений, но, в целом, на личном фронте ситуация будет достаточно стабильной», — сказал специалист.

У водолеев ноябрь выдастся интересным. Месяц увеличит способности в учебе и работе.

«В течение ближайшего года высока вероятность заведения полезных знакомств, в том числе, возможно, с авторитетными и высокопоставленными личностями. Возможно получение помощи и поддержки от этих людей, а также увеличение достатка и улучшение материального положения», — объяснил Дмитрий Камышов.

Рыб ожидают улучшения в личной жизни. Но остается риск возникновения конфликтных ситуаций, поэтому астролог посоветовал избегать острых тем. Месяц благоприятный для работы, карьерных дел и для повышения своего статуса в обществе.

«В течение ближайшего года Вам может представиться ряд благоприятных возможностей для улучшения материального положения и укрепления авторитета в профессиональной сфере. Возможно, некоторые из них уже находятся у Вас перед глазами — и сейчас как раз настало время ими воспользоваться», — заключил астролог.