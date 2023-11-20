Интересное 20 ноября 2023, 11:29 Астролог Райт рассказала, что с мужчинами со знаком Овна и Скорпиона сложно строить отношения

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Выбирая мужчину для отношений, лучше сразу узнать знак его Зодиака, чтобы понять, чего ждать. Об этом «Москве 24» рассказала астролог Светлана Райт.

Она отметила, что мужчины-Овны всегда будут пытаться соревноваться со своей второй половиной. Кроме того, они не умеют распределять бюджет. Скорпионов она назвала помешаными на контроле энергетическими вампирами.

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Сложно будет и с Козерогами, которые хотят управлять всеми аспектами жизни партнера. Водолеи же, напротив, предпочитают свободу и не терпят ограничений. Мужчины-Девы никогда не признают своей вины и будут все сваливать на окружающих или вторую половину. Львы — нарциссы, зацикленные на себе. Наконец, Весы будут всегда сравнивать любимую с другими женщинами.

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