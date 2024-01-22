Интересное 22 января 2024, 11:20 Астролог Райт рассказала, что каждый знак зодиака имеет набор эмоций, способных довести до болезни

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Астролог Светлана Райт в беседе с изданием «Москва 24» рассказала, что каждый знак зодиака имеет свой набор эмоций, которые способны довести его до болезни. Например, у Овнов это гнев, агрессия и соперничество, а у Тельцов — упрямство, жадность, ревность.

Близнецы могут заболеть после беспокойства, обмана, беспечности и словоблудия. У Раков болезни могут проявиться вследствие подозрительности и скрытых обид. Львам прилетает бумеранг после высокомерия и хвастовства, Девам — после перфекционизма и мелочности, а Весам — после самолюбования и ухода от конфликтов.

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Причинами болезней Скорпионов нередко являются их категоричность и неуступчивость, у Стрельцов — лень и страсть к наживе, у Козерогов — расчетливость и упрямство.

Водолеям не идет на пользу бесконтрольное отношение к организму и зависимость от чужого мнения, а Рыбам — ускользание от ответственности и чрезмерная доверчивость.