Астролог предсказал, что через 30 лет Ухань опустеет

По его мнению, именно по этой причине там на протяжении всей истории происходили разные бедствия: многочисленные наводнения, восстания и революции. Астролог напомнил, что эпидемия коронавируса также пришла из Уханя.

«Там зафиксированы разломы ядра Земли. Это сопровождается изменением электромагнитного поля и других параметров на поверхности. В конечном итоге приводит к возникновению множества негативных событий», — объяснил он.

Также Богданов уверен, что именно по этой же причине через 20-30 лет Ухань опустеет, потому что все оттуда уедут.

«Судя по гороскопу, в ближайшие 20-30 лет Ухань опустеет. Люди будут оттуда уезжать по разным причинам. Город останется брошенным», — заключил он.