    20 мая 2020, 13:53

    Астролог предсказал, что через 30 лет Ухань опустеет

    Дарья Морозова

    Астролог Павсекакий Богданов заявил, что «Ухань — это геопатогенная зона» и через 20-30 лет оттуда уедут все жители. Об этом сообщило ИА Nation News.
    Астролог предсказал, что через 30 лет Ухань опустеет

    По его мнению, именно по этой причине там на протяжении всей истории происходили разные бедствия: многочисленные наводнения, восстания и революции. Астролог напомнил, что эпидемия коронавируса также пришла из Уханя.

    «Там зафиксированы разломы ядра Земли. Это сопровождается изменением электромагнитного поля и других параметров на поверхности. В конечном итоге приводит к возникновению множества негативных событий», — объяснил он.

    Также Богданов уверен, что именно по этой же причине через 20-30 лет Ухань опустеет, потому что все оттуда уедут.

    «Судя по гороскопу, в ближайшие 20-30 лет Ухань опустеет. Люди будут оттуда уезжать по разным причинам. Город останется брошенным», — заключил он.