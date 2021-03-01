Астролог поделился советами, как привлечь удачу в первые дни весны

Первые весенние дни — отличный этап для новых начинаний и перемен к лучшему. Астролог Яна Ваганова рассказала, как провести мартовскую неделю, чтобы привлечь в свою жизнь удачу и гармонию. Подробности сообщило РИА ФАН.

Понедельник, 1 марта

Понедельник станет отличным днем для творческих начинаний и креативных идей. Рукоделие непременнно принесет удачу. Стоит обратить внимание на украшение дома и рабочего пространства. Серьезные покупки 1 марта лучше не предпринимать, это может закончиться убытками. Если раннее вы начали какое-то дело — спонойно продолжайте им заниматься. Четко расписанный график поможет в структурировнии дел.

Вторник, 2 марта

Новые начинания лучше отложить на другой день. Вероятно, с новым делом не выйдет расправиться быстро. Если вы запланировали стрижку или покупку новых вещей, то вторник станет отличным днем для этих дел. Красивые вещи принесут гармонию и удачу. Велик риск конфликтов между родителями и детьми. Постарайтесь в этот день быть терпимее по отношению к родным.

Среда, 3 марта

Самообразование непременно принесет удачу в этот день, однако будте осторожны: положение Луны может плохо влиять на ментальное здоровье. Постарайтесь не переусердствовать и правильно расчитать свои силы.

Четверг, 4 марта

Новые знакомства в этот день принесут только положительные эмоции. Четверг идеально подходит для новых начинаний, поездок и занятий спортом. Удачу принесут соревнования, небольшие покупки и уборка.

Пятница, 5 марта

В этот день постарайтесь удивить свою вторую половинку или провести время с друзьями и близкими. Парное творчество непременно принесет удачу. Однако положение Луны способно спровоцировать неадекватные поступки, будте осторожны и внимательны по отношению к себе.

Суббота, 6 марта

Суббота будет неблагоприятным днем. Не стоит начинать важные дела. Возможно, перед вами извинится провинившийся человек или же вы сами почувствуете необходимость простить обидчика.

Воскресенье, 7 марта

Новые начинания в этот день не принесут успеха. В воскресенье стоит внимательнее следить за своим финансовым положением и не давать денег в долг. Также в этот день возможно зарождение конфликта. Постарайтесь быть аккуратными и со своим здоровьем.