Интересное 27 декабря 2023, 15:05 Астролог Орлова посоветовала не расстраиваться, если перед Новым годом нарушились планы

Читать 360tv в

Последние дни перед Новым годом у всех знаков Зодиака могут нарушиться планы, но не стоит из-за этого расстраиваться. Такой совет дала астролог Ирина Орлова, сообщило Utro.ru.

Она отметила, что перемена планов может идти на пользу и таить в себе более приятные перспективы. Кроме того, стоит обратить внимание на пятерку. Именно под покровительством этой цифры будут проходить последние дни перед Новым годом.

Авторы: