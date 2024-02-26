Интересное 26 февраля 2024, 13:07 Астролог Николаева рассказала, что сине-голубой кошелек поможет привлечь деньги в 2024 году

Читать 360tv в

Чтобы в 2024 году деньги были в достатке, нужно положить их в кошелек сине-голубого цвета. Об этом «Москве 24» рассказала эксперт по фэншуй, астролог Ольга Николаева.

По ее словам, именно кошелек этого цвета притянет финансы в этом году. Кроме того, в сине-голубом кошельке купюры будут преумножаться.

Реклама

«Форму стоит предпочесть прямоугольную, чтобы деньги внутри всегда хранились в расправленном виде», — посоветовала астролог.

Она добавила, что, если прошлый кошелек был удачным, то его можно оставить дома в качестве талисмана. Но туда обязательно нужно положить купюру.

Авторы: