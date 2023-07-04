Интересное 04 июля 2023, 11:15 Астролог Николаева: правильное расположение рабочего стола в помещении повышает шансы добиться успеха в делах

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Эксперт по фэншуй, астролог Ольга Николаева в разговоре с изданием «Москва 24» рассказала, что на первый взгляд такая мелочь, как расположение стола в помещении, повышает шансы добиться успеха в делах.

Стол нужно ставить так, чтобы сотрудник сидел спиной к стене, а перед ним находилось открытое пространство.

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Если около стола поставить растение в горшке, то оно еще больше усилит финансовые энергии. В центре стола должен стоять ноутбук, слева можно хранить книги и полезные журналы, а справа — телефон и визитницу, добавила специалист.