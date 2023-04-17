Интересное 17 апреля 2023, 10:38 Астролог Николаева: картины с изображением кораблей привлекают в дом богатство

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Зарядить свой дом денежной энергией и привлечь в него богатство помогут картины, на которых изображены роскошные корабли и нечетное число рыбок. Об этом сообщила эксперт по фэншуй, астролог Ольга Николаева в беседе с «Москвой 24».

Она отметила, что корма корабля на изображении не должна быть направлена в сторону окна. Также богатство в дом принесут картины с девятью рыбками — в следующем году по фэншуй начнется эра именно девятого периода, добавила астролог.

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Кроме того, денежной энергией обладают изображения с фениксом, который возрождается из пепла.