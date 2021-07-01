Астролог назвал самые избалованные знаки зодиака

Многие качества характера определяются звездами, считают астрологи. Поговорив с экспертом по астрологии, Newinform составил список из пяти самых избалованных знаков зодиака.

Первое место в рейтинге избалованных знаков занимают львы. Они часто бывают эгоистичны, уверены, что заслуживают больше других, и требуют от окружающих соответствующего отношения к себе.

Раки также любят роскошь и особое отношение к себе. Они любят дорогие вещи, красивый отдых и с легкостью принимают дорогие подарки даже от малозначимых для них людей. Однако эгоизм ракам чужд — они любят побаловать не только себя, но и близких людей.

Третье место в списке занимают козероги. Этот знак любит внимание к себе и похвалы, а также может манипулировать и проявлять высокомерие к другим людям.

Весы также любят, чтобы их баловали и обижаются, если не получают достаточно внимания. Впрочем, они не эгоисты и любят отвечать на внимание и подарки ответными жестами, но все же им свойственно считать, что все окружающие должны заботиться об их комфорте.

Стрельцы любят роскошь и комфорт, но часто ставят благополучие своих близких выше собственного. Тем не менее, жить впроголодь представители этого знака не готовы. Стрельцы — трудоголики и обычно сами усердно работают, чтобы обеспечить себе достаточно высокий уровень жизни.