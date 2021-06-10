Астролог назвал последствия затмения

10 июня россияне впервые более чем за 50 лет могли наблюдать кольцеобразное солнечное затмение. Астролог Сергей Безбородный рассказал Life, как повлияет затмение на глобальные процессы в мире и на каждого человека в отдельности.

Безбородный отметил, что в день затмения и в последующие дни многие могут почувствовать прилив сил и эйфорию, но сильно радоваться не стоит: после подъема последует упадок.

«Сегодня затмение вызовет подъем настроения, всплеск адреналина, но дальше будет откат. В солнечное затмение не рекомендуется менять работу, выходить на контакт с руководством, поскольку решать кардинально свои служебные дела сегодня не стоит», — считает астролог.

Кроме того, он отметил, что природное явление может сказаться и на политике, а также повлиять на рост цен.

«Для обывателей это кольцеобразное затмение может проявиться тем, что без обоснованных причин могут повыситься цены на различные товары и услуги, то есть это затмение содержит в себе элементы повышения инфляции. А вот с точки зрения глобальной политики такое затмение вносит коррективы в мировой политический курс, а оно у нас предшествует встрече Байдена с Путиным, которая состоится буквально через несколько дней в Швейцарии», — заявил Безбородный.