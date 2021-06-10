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    10 июня 2021, 19:24

    Астролог назвал последствия затмения

    Полина Гребенщикова

    10 июня россияне впервые более чем за 50 лет могли наблюдать кольцеобразное солнечное затмение. Астролог Сергей Безбородный рассказал Life, как повлияет затмение на глобальные процессы в мире и на каждого человека в отдельности.

    Астролог назвал последствия затмения

    Безбородный отметил, что в день затмения и в последующие дни многие могут почувствовать прилив сил и эйфорию, но сильно радоваться не стоит: после подъема последует упадок.

    «Сегодня затмение вызовет подъем настроения, всплеск адреналина, но дальше будет откат. В солнечное затмение не рекомендуется менять работу, выходить на контакт с руководством, поскольку решать кардинально свои служебные дела сегодня не стоит», — считает астролог.

    Кроме того, он отметил, что природное явление может сказаться и на политике, а также повлиять на рост цен.

    «Для обывателей это кольцеобразное затмение может проявиться тем, что без обоснованных причин могут повыситься цены на различные товары и услуги, то есть это затмение содержит в себе элементы повышения инфляции. А вот с точки зрения глобальной политики такое затмение вносит коррективы в мировой политический курс, а оно у нас предшествует встрече Байдена с Путиным, которая состоится буквально через несколько дней в Швейцарии», — заявил Безбородный.