Интересное 28 ноября 2023, 12:06 Астролог Мария Шенберг: Солнце и Луна делают Львов обидчивыми, а Юпитер и Нептун заставляют Стрельцов обманывать

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Астролог Мария Шенберг в беседе с журналистами «Москва 24» рассказала, каким образом планеты-покровители влияют на знаки зодиака.

По словам специалиста, Солнце и Луна делают Львов обидчивыми, а Юпитер и Нептун заставляют Стрельцов обманывать. Овен под управлением Марса и Плутона часто беспричинно проявляет агрессию, а Скорпион, управляемый теми же планетами, может быть злопамятным и завистливым.

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Тельцы, которыми управляют Венера и Хирон, имеют склонность к лени и плетению интриг, а Весы могут быть двуличными.

Близнецы и Девы, управляемые Меркурием и Прозерпиной, могут быть болтливыми и дотошными, соответственно. А вот Рыбы под покровительством Нептуна часто впадают в депрессию, становясь закрытыми от всего мира. Козерогам свойства холодность и черствость, а Водолеям — выстраивание дистанции с окружающими.