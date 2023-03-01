Интересное 01 марта 2023, 16:23 Астролог Лукашевич рассказала, что принесет россиянам первый месяц весны Астролог Лукашевич: Плутон вернется в знак Водолея на два десятка лет

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Астролог Татьяна Лукашевич в разговоре с сайтом kp.ru рассказала, какие события ждут россиян в первый весенний месяц.

По ее словам, март будет показательным для понимания будущих тенденций.

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«Март — словно тектонический разлом, несущий события, влияющие не только на ближайший месяц, но и, пожалуй, на следующие лет двадцать», — сообщила специалист.

Сатурн перейдет в знак Рыбы 7 марта и покинет его лишь 14 февраля 2026 года. А 23 марта Плутон вернется в знак Водолея на два десятка лет.

Как отметила Лукашевич, это особенно важно для нас, поскольку Россия символически находится под знаком Водолея. Плутон же отвечает за трансформацию и кризисы, но при этом несет богатства, резюмировала астролог.