Интересное 29 декабря 2022, 19:12 Астролог Лукашевич рассказала, что будет ждать представителей всех знаков зодиака в 2023 году Астролог Татьяна Лукашевич дала прогноз на 2023 год freepik

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Приближается Новый год. Многие люди хотят узнать, что принесет им праздник. Автор книги «Твой лучший гороскоп», астролог Татьяна Лукашевич дала прогноз на 2023 год. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Первая половина года принесет Овнам много счастья, а также новые возможности. Женщины могут получить предложение руки и сердца, а мужчины — решиться на брак. Удача будет сопутствовать и в сфере финансов.

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Тельцам в новом году стоит принять все новое, что приходит в жизнь. Уран в вашем знаке поможет поможет вступить на путь перемен. Возможно получится найти другую работу или пойти учиться. Благодаря этому вы сможете укрепить свой авторитет.

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Астролог посоветовала Близнецам отдохнуть в начале года, чтобы набраться сил. А вот под конец января стоит начинать активную деятельность. Впереди вас ждет много новых интересных проектов. Кроме того, стоит искать варианты пассивного дохода.

Раков в 2023 году будут ждать успехи в карьере. Вполне вероятно, что вы получите перспективное предложение или должность. Если для работы вам придется сменить место проживания, стоит согласиться на подобную перспективу. Однако не забывайте о своей семье — близкие могут почувствовать, что из-за карьеры вы стали уделять им меньше времени.

Многие Львы сейчас находятся на распутье, не могут определиться, подходит ли им выбранная карьера. Новый год принесет понимание, чего же вы все-таки хотите от жизни. Самыми удачными месяцами станут июнь, июль, август, сентябрь. Астролог посоветовала позаботиться о сознании финансовой подушки в 2023 году.

Дев также ждет удача в плане финансов. У представителей данного знака появится возможность накопить средства на будущую жизнь. Однако спешить расставаться с деньгами не стоит. В течение года вы можете столкнуться с ситуацией, когда финансовая подушка будет очень кстати.

Весам удастся расширить клиентскую базу и найти новых трудовых партнеров. Однако важные финансовые решения в период с 23 июля до 4 сентября не стоит. Велик шанс допустить ошибку. Нужно понимать, что с увеличением дохода в 2023 году возрастет и количество обязанностей.

Скорпионом в новом году лучше отказаться от попытки инвестировать средства. Лучше дождаться середины марта. Данный период выйдет более удачным с финансовой точки зрения. В 2023 году вы сможете найти новую работу, которая обязательно придется по душе.

Для Стрельцов 2023 год станет годом большого везения. Специалист посоветовала приобрести лотерейный билет — скорее всего он будет выигрышным. Осень же станет отличным временем для поиска новой работы.

Козерогам Новый год принесет много перемен. Данное время хорошо подойдет для того, чтобы открыть свой бизнес. Особенно если он будет связан со сферой IT. Стоит присмотреться к событиям с 23 марта до 1 мая. Данный период заложит фундамент на последующие 20 лет.

Водолеи начнут осваивать новые знания в 2023 году. Новые навыки обязательно помогут вам в будущем. Средства лучше всего вкладывать в недвижимость или облигации. Многим также предстоит поменять место жительства.

С начала года у Рыб появится шанс найти новые источники дохода. Полученные средства лучше отложить в долгий ящик, ведь в марте есть вероятность столкнуться с необходимостью потратить деньги на достижение каких-либо целей. Вторая половина года принесет вам много путешествий и новых знакомств.