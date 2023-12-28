Интересное 28 декабря 2023, 12:23 Астролог Кузнецова рассказала, что в 2024 году следует обязательно выполнить все данные обещания

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Наступающий високосный год, который пройдет под символом Дракона, считается годом удачи. В сумме цифры, из которых складывается число 2024, дают восьмерку, а это означает, что все обещания, данные другие людям, нужно будет обязательно выполнить. Об этом радиостанции Sputnik сообщила астролог Елена Кузнецова.

«Восьмерка связана с законом, с порядком. То есть, если вы что-то обещаете, нужно обязательно это выполнять, соблюдая временные рамки», — сообщила эксперт.

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По ее словам, восьмерка также символизирует судьбоносные события. Будут не только личные перемены, но и перемены в организациях, коллективах, правительствах и технологиях.