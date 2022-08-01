Астролог Кройцер назвала лучший день августа для заключения брака

Ведический астролог Светлана Кройцер рассказала, какой день первой недели августа лучше всего подходит для заключения брака, а какой — для реализации запланированных проектов. Об этом сообщило РИА ФАН.

По словам специалиста, 1 августа не стоит вестись на провокации и провоцировать конфликтные ситуации, поскольку с точки зрения астрологии этот день достаточно напряженный. Можно заняться уборкой, выбросить ненужные вещи и поделать медитации.

Во вторник, 2 августа, можно также устроить медитации или встретиться с друзьями. Это очень благоприятный день для сеанса массажа и похода к мануальному терапевту.

На среду, 3 августа, можно запланировать долгожданное мероприятие.

«Оглянитесь вокруг и просто порадуйтесь окружающему миру. Начав изучать новый язык, вы обязательно добьетесь успеха», — рассказала Кройцер.

Четверг, 4 августа, идеальный день для заключения брака. По словам специалиста, в этот день не стоит проявлять свои обиды и агрессию.

В пятницу можно сходить на свидание, суббота подойдет для рутинных и бытовых дел. В воскресенье, 7 августа, самое время проявить волю и решительность, двигаться вперед, решая поставленные задачи.