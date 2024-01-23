23 января 2024, 19:08
Астролог Кажетта Ахметжанова рассказала, что картины с мрачным смыслом в доме отпугивают счастье
Поломанные предметы и картины с мрачным смыслом отпугивают счастье и притягивают в дом беды. По словам астролога Кажетты Ахметжановой, это те самые вещи, от которых стоит избавиться в первую очередь, передала «Вечерняя Москва».
Специалист пояснила, что «мрачные» рисунки сеют в нас не только депрессию, злость, агрессию, но и притягивают аналогичные ситуации.
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Если вы представляете будущее каким-то особенным и красивым, то и вещи в доме должны быть соответствующими, добавила Ахметжанова.
Астрология
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