Интересное 23 января 2024, 19:08 Астролог Кажетта Ахметжанова рассказала, что картины с мрачным смыслом в доме отпугивают счастье

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Поломанные предметы и картины с мрачным смыслом отпугивают счастье и притягивают в дом беды. По словам астролога Кажетты Ахметжановой, это те самые вещи, от которых стоит избавиться в первую очередь, передала «Вечерняя Москва».

Специалист пояснила, что «мрачные» рисунки сеют в нас не только депрессию, злость, агрессию, но и притягивают аналогичные ситуации.

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Если вы представляете будущее каким-то особенным и красивым, то и вещи в доме должны быть соответствующими, добавила Ахметжанова.