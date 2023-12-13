Интересное 13 декабря 2023, 13:09 Астролог Калиновская посоветовала дарить в год Дракона блестящие вещи

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Лучшим подарком на Новый год станет презент с изображением символа наступающего года, драконом. Об этом радио Sputnik рассказала астролог Любовь Калиновская.

По ее словам, предмет с изображением дракона сможет стать для его обладателя амулетом. Кроме того, не стоит забывать, что символ года любит все блестящее. Потому и подарки должны соответствовать его вкусам. Подойдет и что-то светящееся.

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«Все-таки дракон извергает огонь, озаряет светом, поэтому рекомендуется дарить светильники и ночные лампы. Подарок должен быть теплым, ярким, оберегающим», — сказала астролог.

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