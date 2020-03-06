Астролог из «Давай поженимся» пояснила действие «ингрессии Венеры в знак Тельца»

Рекомендациями Володина поделилась на личной странице в Instagram.

Телеведущая уточнила, что ингрессия Венеры, то есть переход планеты из одного знака Зодиака в другой, началась 5 марта. Длится она будет до 3 апреля: лишь в этот день Венера окончательно окажется в знаке Близнецов.

«Тельцовская Венера делает всех нас немного доброжелательнее и благодушнее. А еще это положение очень удачно для всех видов ухода за собой и косметологических процедур», — пояснила астролог.

Она обратила внимание на то, что Телец — земной и фиксированный знак Зодиака. По мнению Володиной, это говорит о его практичности и постоянстве. Именно поэтому ведущая посоветовала уделить время процедурам ухода за собой. Например, стоит записаться на перманентный макияж именно в этот период.

Такое решение позволит встретить весну с прекрасным внешним видом.