Интересное 16 мая 2023, 12:59 Астролог Грохотова рассказала, каким знакам зодиака сулит удача с 16 мая Астролог Грохотова: Девам и Козерогам захочется творить, создавать новое

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Астролог Анастасия Грохотова в разговоре с изданием «Москва 24» рассказала, что 16 мая самая большая планета солнечной системы на целый год перейдет в земной знак Тельца.

Юпитер, по ее словам, символизирует крупные материальные приобретения, большой успех и удачу. Особенное везение в этот период сулит Тельцам, Девам и Козерогам.

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«Больше всего рассчитывать на удачу, позитивные возможности в деньгах, карьере и материальное везение могут Тельцы, а также Девы и Козероги. Им захочется творить, создавать новое, делать что-то настоящее и масштабное», — сообщила эксперт.

Также в этот период открываются хорошие возможности для Раков и Рыб, добавила Грохотова.