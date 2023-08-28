Интересное 28 августа 2023, 11:39 Астролог Горностаева посоветовала вешать на восточной стене гостиной фото всей семьи

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Чтобы привлечь благополучие и изобилие в дом, нужно правильно выбирать фотографии, которые вешают на стены, и места для них. Об этом «Москве 24» рассказала мастер фэншуй, астролог Анастасия Горностаева.

По ее словам, за атмосферу счастья и достаток отвечает восточная стена гостиной. На ней нужно расположить непостановочный снимок всей семьи, лучше даже с питомцами. Идеально подойдет фотокарточка с отдыха, где все искренне улыбаются и расслаблены.

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