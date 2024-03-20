Интересное 20 марта 2024, 11:55 Астролог Горностаева назвала 9 главной цифрой 2024 года

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Цифра, которая будет господствовать в 2024 году, — это девятка. Об этом «Москве 24» рассказала мастер фэншуй, астролог Анастасия Горностаева.

Причем она будет приносить удачу не только в текущем году, но и еще следующие 20 лет. Дело в том, что мы пережили смену периода, и теперь новый продлится еще два десятка лет. И в течение этого срока девятка будет приносить деньги и успех.

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«Чтобы получить силу и энергию числа девять, необходимо включить его в свою жизнь. Самый простой способ — украсить дом декоративными предметами группами из такого количества штук. Например, положить где-нибудь девять фэншуй-монеток в связке», — посоветовала астролог.

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