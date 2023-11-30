Интересное 30 ноября 2023, 17:32 Астролог Глоба посоветовал провести 30 ноября с семьей

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Последний день осени, 30 ноября, является своего рода переходным моментом, поэтому важно провести его правильно. Об этом «Дням.ру» рассказал звездный астролог Павел Глоба.

По его словам, завтрашний день нужно провести с семьей или близкими. Можно поработать над укремлением родственных отношений. А вот вопросы здоровья лучше оставить на декабрь. Особенно, если дело касается лечения болезней пищевода, ЖТК и грудных желез.

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