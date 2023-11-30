30 ноября 2023, 17:32
Астролог Глоба посоветовал провести 30 ноября с семьей
Последний день осени, 30 ноября, является своего рода переходным моментом, поэтому важно провести его правильно. Об этом «Дням.ру» рассказал звездный астролог Павел Глоба.
По его словам, завтрашний день нужно провести с семьей или близкими. Можно поработать над укремлением родственных отношений. А вот вопросы здоровья лучше оставить на декабрь. Особенно, если дело касается лечения болезней пищевода, ЖТК и грудных желез.
Астрология
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