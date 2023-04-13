Интересное 13 апреля 2023, 12:47 Астролог Гехман: за выигрыш в азартных играх отвечает 8-й дом

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Вероятность победы в различных розыгрышах и азартных играх напрямую связана особенностями гороскопа. Об этом сообщила ведический астролог Анна Гехман в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, в ведической астрологии за победу в различных играх отвечает 8-й дом. Если этот сектор сильный, то у человека возрастают шансы стать неожиданным обладателем крупного наследства и повышается вероятность выигрыша в лотереях.

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Астролог отметила, что подобрать благоприятное время для участия в играх или покупки лотерейного билета можно, рассчитав в гороскопе точку фортуны.