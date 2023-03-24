Интересное 24 марта 2023, 15:13 Астролог Дятлова рассказала, чем лучше всего заниматься в пятницу

Читать 360tv в

Пятнице покровительствует планета Венера, поэтому этот день нужно посвящать любви и наслаждениям. Об этом рассказала астролог Катерина Дятлова в беседе с «Москвой 24».

По словам эксперта, в пятницу особый успех ждет тех, кто решит завести новые знакомства и привнести романтику в отношения. Также отличное настроение в этот день подарят шоппинг и поход в салон красоты.

Реклама

Астролог отметила, что именно в пятницу стоит распределить свои финансы и проанализировать свои траты за неделю.

Реклама