Интересное 30 мая 2023, 14:58 Астролог Чернышева назвала 3, 4 и 5 июня самыми опасными днями в первом месяце лета

Читать 360tv в

Первые числа июня станут самыми напряженными днями в первом месяце лета согласно положению планет. Об этом сообщила астролог Мария Чернышева «Пятому канал у».

По словам экспертам, с 3 по 5 июня могут возникнуть трудности с коммуникацией, поэтому в начале месяца следует воздержаться от конфликтов и ссор. Кроме того, в эти дни нежелательно отправляться в путешествие и совершать длительные перелеты.

Реклама

Как сообщило Utro.ru, также по астрологическому прогнозу напряженным станет период с 17 по 19 июня.