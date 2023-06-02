Интересное 02 июня 2023, 17:29 Астролог Чернышева назвала 28, 29 и 30 числа самыми благоприятными днями в июне

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Все дела будут складываться максимально удачно, если совершить их 28, 29 и 30 июня. Об этом сообщила астролог Мария Чернышева в беседе с Пятым каналом.

По словам эксперта, плеяда благоприятных дней лета начнется с 11 июня. В это время произойдет благоприятный аспект Венеры с Нептуном, люди смогут с легкостью завязать любовные отношения на долгую перспективу, добавили «Дни.ру».

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Как сообщило Utro.ru,период в конце июня станет отличным временем для решения деловых вопросов и продвижения по карьерной лестнице.