Астролог: человечеству придется пережить 9 непростых месяцев

С этого воскресенья начнется период, когда мир окажется под влиянием Черной Луны, иначе называемой Лилит. Это трудное и темное время. Об этом «Пятому каналу» рассказала астролог Анастасия Широкова.

Такое состояние Луны является ее апогеем. Фактически это самая дальняя точка от Земли на лунной орбите. Она олицетворяет все страхи и пороки человечества. Пока мир находится под управлением Лилит, могут происходить неприятные вещи и природные катаклизмы, а люди могут чувствовать подавленность, апатию, тревожность и общий упадок сил.

«Чем усугубляется эта ингрессия Лилит? Тем, что она вступает в конфликтную конфигурацию с Венерой и Юпитером. Это в астрологии символические планеты малого и большого счастья. Венера отвечает за материальные блага, Юпитер — за социальные», — пояснила астролог.

Такая фаза Луны продлится девять месяцев. В это время астрологи рекомендуют соблюдать осторожность и осмотрительность и не доверять обещаниям, они могут оказаться пустыми, добавило «Утро.ру».